Илон Маск назвал безумием и жестокостью слова сенатора Грэма об убийстве русских

Илон Маск, основатель компаний Tesla и SpaceX и владелец Twitter, раскритиковал слова американского сенатора Линдси Грэма об убийстве русских, отметив, что с его стороны такие высказывания являются «безумием и жестокостью». Данное заявление Маск опубликовал 27 июня в Twitter.

«[Сказать такое] было безумно и жестоко с его стороны», — написал он в ответ на запись американского предпринимателя Дэвида Сакса, в которой он прокомментировал видео с празднующей российской молодежью и подчеркнул, что таких людей предлагает убивать сенатор.

Ранее, 26 мая, украинская сторона распространила видеоролик, на котором американский сенатор Грэм назвал смерти русских в ходе конфликта на Украине «лучшей из инвестиций» Вашингтона.

28 мая председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказываний Грэма. На следующий день стало известно, что МВД РФ объявило сенатора в розыск.

29 мая МИД РФ назвал попытки оправдать сенатора Грэма и его «людоедские высказывания» циничными. В заявлении ведомства отмечается, что фраза американского политика ошарашила россиян не просто «пещерной русофобией, а истинно человеконенавистнической сущностью».

Официальный представитель МИДа Мария Захарова предложила Грэму записать ролик с изложением его позиции по поводу фразы об убийстве русских. Дипломат указала на то, что англосаксонские СМИ утверждают, что его слова были выдернуты из контекста, и отметила, что он мог бы лично прояснить ситуацию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов».

Сам Грэм сообщил, что он рад тому, как ему удалось «прогневить» российские власти из-за того, что он поддерживает Украину.