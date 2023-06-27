Трамп стал единственным живущим экс-президентом США без предков-рабовладельцев

Дональд Трамп оказался единственным из ныне живущих бывших президентов США, чьи предки не были рабовладельцами. Об этом 27 июня сообщило агентство Reuters.

Журналисты провели расследование политической элиты США, чтобы узнать, кто является потомком рабовладельцев. Оказалось, что ими являются действующий глава государства Джо Байден и его предшественники Барак Обама, Джордж Буш, Билл Клинтон и Джимми Картер.

Также рабовладельцев среди своих предков имеют два судьи Верховного суда, 11 действующих губернаторов и 100 членов конгресса, в том числе такие видные сенаторы, как Митч Макконнелл, Линдси Грэм и Элизабет Уоррен.

Reuters обратилось ко всем политикам и судьям с комментарием по поводу результатов исследования. Никто из них не стал отрицать причастность их семей к рабовладению.

Рабство существовало в США и американских колониях с 1619 по 1865 год.

В марте агентство Bloomberg сообщило, что власти американского штата Калифорния разрабатывают инициативу по выплатам репараций потомкам темнокожих рабов за годы угнетения. Один из предложенных вариантов предусматривает выплату 1,8 млн темнокожим жителям штата по $360 тыс., что в общей сложности составляет почти $640 млрд.

В январе в Нью-Йорке демонтировали памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, который изображает американского лидера на коне и идущих рядом с ним африканца и индейца. Еще в 2020 году статуя вызвала бурные дебаты в городе, поскольку многие сочли ее символом расизма и колониализма.