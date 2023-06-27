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Убежища в Киеве оснастят электронными замками

Мэр Киева Кличко: почти 3 тыс. убежищ в Киеве оснастят электронными замками
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Почти 3 тыс. укрытий и убежищ в Киеве планируется оснастить электронными замками, двери будут автоматически открываться в случае воздушной тревоги. Об этом 27 июня сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

В своем Telegram-канале он написал, что городские власти начали оборудовать сооружения защиты системами автоматизированного открытия, первые такие замки уже устанавливают в Дарницком районе.

Нокаут для мэра: к чему приведет конфликт Зеленского и Кличко
Украинские политики перессорились из-за бомбоубежищ

На сайте президента Украины Владимира Зеленского 2 июня опубликовали петицию, в которой призвали отстранить мэра Киева от исполнения обязанностей. Причиной стала плохая, по мнению авторов инициативы, организация работы бомбоубежищ в городе.

Спустя неделю министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил о том, что по итогам проверки состояния бомбоубежищ в Киеве только 15% укрытий из 4655 оказались пригодными.

Позже, 13 июня, Кличко сообщил, что власти Киева выделят более $8 млн на закупку и установку модульных укрытий.

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