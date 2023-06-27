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Белорусская теннисистка рассказала о травле со стороны украинского тренера

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Claudio GÃ�rtner
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о травле со стороны тренера украинского игрока. Об этом сообщила газета L'Equipe.

По словам спортсменки, после одного из проигрышей в матче Женской теннисной ассоциации (WTA) тренер другого игрока шел за ней и злорадствовал.

«Однажды тренер украинского игрока со смехом сказал мне: «Я рад, что ты проиграла». Я пошла в офис WTA, я плакала, как ребенок, не могла говорить», — рассказала Соболенко 24 июня. По ее словам, тренер кричал ей, что она бросает бомбы.

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Ранее, 22 июня, Соболенко обыграла российская теннисистка Вероника Кудерметова на травяном турнире категории WTA-500 в Берлине. Кудерметова обыграла свою соперницу в двух сетах со счетом 6:2, 7:6 (7:2). Состязание продлилось 1 час 40 минут.

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