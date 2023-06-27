Более 400 воспользовались видеотерминалами на железнодорожном вокзале Орла

В Орле с начала 2023 года интерактивными справочными видеотерминалами, расположенными на железнодорожном вокзале, воспользовались более 400 человек. Об этом сообщает Московская железная дорога — филиал ОАО «РЖД».

Интерактивные устройства расположены на цокольном этаже и в зале ожидания. На сегодняшний день ими воспользовались 412 человек. Среди запросов — информация о движении поездов и работе вокзального комплекса.

Как уточняет InfoOrel.ru, получить информацию также можно у оператора call-центра. Специалисты в режиме реального времени дадут ответ на русском, английском или китайском языках. Для пассажиров с нарушением слуха доступна онлайн-консультация сурдопереводчика.

Справочные видеотерминалы работают в круглосуточном режиме.