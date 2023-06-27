Нижегородский Литературный музей реставрируют по новому проекту

В Нижнем Новгороде продолжат восстановление Литературного музея, но уже по новому проекту. Его подготовят в ближайшее время. Об этом ИА «НьюсНН» рассказали в городском департаменте строительства.

При этом сроки и стоимость реставрационных работ пока не определены. Вопрос будут рассматривать после того, как в силу вступит решение суда о взыскании с ООО «АВК Групп» средств в пользу «ГлавУКСа Нижнего Новгорода» и специалисты скорректируют проектно-сметную документацию.

Восстанавливать Литературный музей в Нижнем Новгороде начали в 2020 году. Однако работы прервались из-за пожара. Подрядчик не смог сдать объект в срок. Кроме того, реставраторы пожаловались на невыплату зарплат.

В 2022 году администрация города начала судиться с подрядчиком, оспаривая его право на выполнение заказа. В июне этого года суд обязал «АВК Групп» выплатить мэрии порядка 114 млн рублей.