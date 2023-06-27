Госдума ввела антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов

Госдума на заседании 27 июня одобрила в третьем, окончательном чтении закон, регулирующий действия онлайн-платформ. Проект входит в пятый антимонопольный пакет и инициирован правительством РФ.

Законопроект №160280-8 вводит понятие «сетевой эффект», обозначающий свойство рынка, при котором потребительская ценность цифровой платформы зависит от количества продавцов и покупателей, совершающих через нее сделки.

Он предусматривает запрет на злоупотребление доминирующим положением на интернет-площадках и агрегаторах, оказывая влияние на смежные рынки, выручка которых за минувший год превысила 2 млрд рублей. Так, закон огранивает деятельность владельцев онлайн-платформ, чей сетевой эффект затрудняет доступ товаров на рынок. Между тем власти вносят изменения, касающиеся проведения экспертизы при осуществлении госконтроля за соблюдением антимонопольного законодательства.

Нововведение дополняет закон «О защите конкуренции» и также предусматривает запрет на монополию для лиц, использующих в интернете вычислительные программы с целью заключения сделок продавцов и покупателей. Более того, согласно документу, компании должны будут согласовывать с Федеральной антимонопольной службой сделки на цифровом рынке свыше 7 млрд рублей. Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

16 июня глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что правительство РФ одобрило вывод маркетплейсов из-под моратория на проверки. Он отметил увеличение рыночной власти онлайн-платформ. Днем ранее стало известно, что маркетплейсам пропишут новые нормы работы. Площадкам предлагается запретить чаще чем один раз в шесть месяцев менять правила в отношении своих партнеров.

31 мая, сообщалось, что Министерство промышленности и торговли РФ не исключает дополнительного регулирования e-commerce, если ситуация с интернет-платформами обострится.