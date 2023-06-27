Семь случаев клещевого энцефалита зарегистрировали в Сургуте

Больше 190 человек обратились за медицинской помощью в связи с укусами клещей в Сургуте. Зарегистрировано семь случаев энцефалита.

По данным Роспотребнадзора, в Ханты-Мансийском автономном округе от укусов клещей пострадали свыше 3,5 тыс. человек. В основном к медикам обращаются граждане, посетившие садовые участки. Кроме того, опасность представляют лесные массивы и городские парки. Об этом сообщает Muksun.fm.

В травматологической больнице Сургута отметили, что по сравнению с 2022 годом количество пострадавших снизилось почти в два раза. На ситуации сказываются прохладная погода и продолжительные дожди в июне.

В Рязанской области переносчиками боррелиоза оказались 14,6% клещей. Еще 3,5% вредителей переносили гранулоцитарный анаплазмоз.