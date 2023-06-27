Удары молнии стали причиной трех пожаров в Псковской области

Три пожара произошли за минувшие сутки в Псковской области из-за гроз. Об этом сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на МЧС региона.

Первый пожар произошел в деревне Черняковицы Псковского района. Огонь уничтожил дачный дом и хозяйственную постройку. Пожарным удалось предотвратить распространение возгорания на баню и летнюю кухню.

Спустя час пожар произошел в деревне Криушино Псковского района. Огнем уничтожена хозяйственная постройка, также пострадала кровля жилого дома. Позже возгорание зафиксировано в садоводстве «Здоровье» в Гдовском районе. Огнем повреждена кровля гаража.

В МЧС отметили, что от подобных пожаров никто не застрахован. Для снижения опасности поражения молнией следует оборудовать молниезащиту в виде заземленных металлических мачт и натянутых на большой высоте проводов.