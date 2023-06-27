Во время ливней в Ростове-на-Дону утонуло несколько автомобилей

В Ростове-на-Дону во время ливней повреждено несколько автомобилей. Осадки начались в понедельник вечером, 26 июня, и продолжались всю ночь. Подтоплен ряд дорог.

RostovGazeta уточняет, что под воду, в частности, ушла проезжая часть на улице Шеболдаева. Пострадало сразу несколько машин.

Также ночью в Ростове-на-Дону выпал град величиной с перепелиное яйцо. Размеры градин составляли 1,5–2 см в диаметре. Власти просили граждан соблюдать осторожность при нахождении на улице. Водителям было рекомендовано внимательно следить за соблюдением правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. Синоптики предупредили об угрозе ливней с грозой, градом и сильным ветром.