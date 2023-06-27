Путин: военнослужащие фактически остановили гражданскую войну в ситуации с ЧВК «Вагнер»

Российские военнослужащие сумели остановить гражданскую войну. Об этом 27 июня заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Соборной площади в Кремле.

«Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, уберегли нашу родину от потрясений, фактически, остановили гражданскую войну», — сказал он.

Путин подчеркнул, что силовые структуры в это время обеспечили безопасность важных объектов и прочность тыла военных, отмечает «Газета.Ru».

«В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу Родины и ее будущее», — сказал глава государства.

26 июня Путин обратился к россиянам и поблагодарил всех тех, кто встал на пути у мятежников. Он также выразил признательность президенту Белоруссии Александру Лукашенко, добавив, что именно патриотический настрой россиян, консолидация всего российского общества сыграли в тревожные дни решающую роль.

Ранее, 24 июня, Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК «Вагнер». Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

24 июня Владимир Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.