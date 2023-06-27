Дело возбудили по факту смертельного наезда на пенсионерку в Ленобласти

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели пожилой женщины-пешехода в ДТП с участием рейсового автобуса и легковушки. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла в понедельник, 26 июня, на 43-м км федеральной трассы Р-21 «Кола». 27-летний водитель рейсового автобуса врезался в автомобиль Kia Ceed, остановившийся перед нерегулируемым пешеходным переходом, чтобы пропустить 78-летнюю женщину. От удара иномарка проехала вперед и сбила пенсионерку.

В результате наезда пожилая женщина погибла на месте. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водитель автобуса задержан.

Как уточняет телеканал «78», автобус следовал по маршруту Кириши – Санкт-Петербург. Среди пассажиров пострадавших нет.

Днем 27 июня рейсовый автобус врезался в столб в Дзержинском районе Ярославля. В ДТП пострадали девять человек.