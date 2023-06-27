Минобороны РФ: началась передача тяжелой техники ЧВК «Вагнер» в подразделения ВС РФ

Сейчас идет подготовка к передаче тяжелой военной техники ЧВК «Вагнер» в действующие подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ, сообщили 27 июня в российском оборонном ведомстве.

«Идет подготовка к передаче ЧВК «Вагнер» тяжелой военной техники в действующие подразделения Вооруженных Сил РФ», — сказали в Минобороны.

Сроки передачи и количество техники не уточнялись.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что большинство командиров и сотрудников группы «Вагнер» — патриоты, он поблагодарил тех, кто принял единственно правильное решение и остановился у последней черты.

24 июня глава государства на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что не участвовавшие в мятеже сотрудники ЧВК при желании смогут подписать контракты с Минобороны, а некоторые из них вернутся в свои полевые лагеря.

Ранее, 10 июня, министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, который определит порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций, даст им необходимый правовой статус для установленных государством мер социальной защиты и поддержки.