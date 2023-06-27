Режим повышенной готовности ввели в Ставрополье из-за града

В Ставропольском крае ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Владимиров.

Синоптики предупредили об угрозе ливней с грозой, градом и сильным ветром, уточняет NewsTracker.

Региональному министерству по делам ЖКХ поручено информировать жителей об обстановке и о проведении мероприятий по предупреждению ЧС.

Штормовое предупреждение о неблагоприятной погоде уже объявлено в Ставропольском крае. Оно действует до 29 июня. В ночь на вторник, 27 июня, дороги в крае подтопило из-за сильных дождей.

Ранее агентство «Метеоновости» сообщило, что в Москве в четверг, 29 июня, прогнозируется дождливая погода. В четверг «интенсивность осадков окажется более сильной», чем это ожидалось ранее.