Rheinmetall поставит Украине 14 танков Leopard 2 в 2024 году

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall поставил Украине 14 танков Leopard 2A4 в 2024 году. Об этом компания сообщила 27 июня на своем сайте.

«Соответствующее соглашение недавно подписали официальные лица Нидерландов, Дании и Германии, а также представители Rheinmetall. Поставка первой машины запланирована на январь 2024 года, а последней — в течение года. Машины представляют собой модернизированные танки Leopard 2A4, приобретенные Rheinmetall из запасов стран-пользователей», — говорится в сообщении.

Компания оценила сделку менее чем в €100 млн. Ее профинансируют Нидерланды и Дания в рамках международной танковой коалиции.

Ранее, 16 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уничтожила около 30% поставленной Украине Западом бронированной техники. Он уточнил, что уже уничтожено 218 танков и 418 бронированных машин. Путин не сомневается, что ликвидация переданной западными странами Киеву бронетехники продолжится.

Ранее, 14 июня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина потеряла западную военную технику в ходе наступления. Он рассказал, что министр обороны Украины Алексей Резников представит доклад по этой теме.

13 июня министр обороны Германии Борис Писториус также подтвердил активное уничтожение российской стороной танков Leopard, которые Киев использует в своем наступлении.

На фоне этого замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник просил поставить Берлин больше танков немецкого производства. В ответ на это Писториус заявил, что Германия не сможет заменить каждый танк, который сейчас выходит из строя.

Комментируя уничтожение российской армией западной техники, Путин в тот день указал, что танки Leopard, как и машины Bradley, прекрасно горят.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.