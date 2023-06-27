В Петербурге при пожаре в жилом доме пострадал мужчина

В Санкт-Петербурге в результате пожара в многоквартирном жилом доме на Костромском проспекте пострадал мужчина. Об этом сообщает телеканал «78».

Пожар произошел в ночь на 27 июня в квартире дома на Костромском проспекте. В результате пострадал один из жителей. Его доставили в больницу с термическими ожогами груди, живота и рук, а также ранами на предплечье и отравлением дымом.

Площадь возгорания составила 12 кв. м. Жители дома во время пожара были эвакуированы.

По данным телеканала, в процессе тушения также пострадал 34-летний сотрудник МЧС. Он получил серьезную травму ноги.

Ранее 27 июня сообщалось, что Следственный комитет проводит проверку по факту пожара в многоквартирном доме в Саратове. В результате возгорания погибла 86-летняя женщина.