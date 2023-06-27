Топ-менеджера итальянской компании задержали в Москве с наркотиками

Итальянского топ-менеджера международной энергетической компании ISS International Джованни Ди Массу задержали в Москве с наркотиками. Источник «Известий» сообщил, что инцидент произошел 25 июня.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль, в котором находился 61-летний Ди Масса.

«У него нашли пакетик с запрещенным веществом, который отправили на экспертизу», — отметил собеседник издания.

Проверка показала, что в пакетике находился мефедрон. В настоящее время Ди Масса находится под подпиской о невыезде.

Ранее, 17 июня, актрису Кристину Бабушкину, которая прославилась благодаря роли в сериале «Беспринципные», и ее супруга Андрея Гацунаева задержали в Москве на улице Коровий Вал с наркотиками. При осмотре авто в салоне был найден сверток с наркотическим веществом. После этого Гацунаев напал на сотрудника ДПС, пару доставили в отделение полиции.

В отношении мужчины было возбуждено два уголовных дела — по ч. 1 ст. 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и ч. 1 ст. 228 («Незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта») Уголовного кодекса РФ.

Супругов арестовали до 16 августа текущего года.

Запланированный на 16 июня спектакль «(Не)Идеальный Че» в Театре Ермоловой, в постановке которого задействована Бабушкина, отменили. Зрителям вернули деньги за купленные билеты.