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Каспийская сельдь не дошла до Волгоградской области впервые за 12 лет

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Сельдь из Каспийского моря впервые за 12 лет не пришла в Волгоградскую область. Обычно рыбаки ловят эту рыбу с мая по июнь на берегах Волги.

Как сообщает V1.ru, для нереста вода в реке была слишком холодной, а когда прогрелась, сброс воды упал до минимума.

По словам главного ихтиолога Нижневолжского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Сергея Яковлева, сельдь обычно ищет пресную воду в больших объемах и постоянной температуре. В этом году эти факторы не совпали, делает вывод ИА «НовостиВолгограда.Ру».

В начале июня Росприроднадзор выявил в реке Волге превышение концентрации марганца более чем в 40 раз. Специалисты обнаружили нарушения вблизи нефтеперерабатывающих предприятий. Также ведомство установило превышения предельно допустимых концентраций аммоний-ионов более чем в 50 раз на Дону.

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