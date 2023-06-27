«Сбер» открыл первый специальный счет в рупиях российскому инвестору

Филиал «Сбера» в Индии открыл российской компании первый специальный рупийный счет нерезидента (SNRR). Он необходим для работы на фондовых и товарных биржах этой страны, говорится в пресс-релизе банка.

SNRR открывают для компаний, получивших лицензию иностранного портфельного инвестора. Они могут торговать акциями и облигациями индийских предприятий, паями фондов, государственными и негосударственными ценными бумагами. У таких компаний есть доступ к биржевым фьючерсам, опционам и процентным свопам.

Зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов уточнил, что «правом открытия специальных счетов обладают только уполномоченные финансовые структуры». «Являясь участником как российской, так и индийской платежных систем, банк предоставляет возможность бесшовного перевода рублей в Индию с прямой конверсией в рупии», — отметил Попов.

Он добавил, что на фоне роста товарооборота между Россией и Индией банк «дает российским инвесторам прямой выход на быстрорастущий индийский рынок».

Первый офис «Сбера» в Нью-Дели начал свою работу в 2010 году. В «Сбере» считают Индию одним из наиболее привлекательных рынков для российских инвесторов: по оценкам экспертов, в ближайшие несколько лет индийская экономика будет самой быстрорастущей из крупнейших экономик мира.