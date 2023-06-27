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Запуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный. Видеотрансляция

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Фото: Роскосмос
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С космодрома Восточный во вторник, 27 июня, запускают ракету-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Старт ракеты с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» №2-3 и 42 попутными космическими аппаратами состоится в 14:34. Планируется, что через девять с половиной минут после старта головной блок отделится от третьей ступени ракеты.

Спутник «Метеор-М» №2-3 выполнит задачи по изучению природных ресурсов Земли, контролю гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для получения информации с автоматических измерительных платформ сбора данных. Он имеет бортовой радиолокационный комплекс на базе активной фазированной антенной решетки и гелиогеофизическую аппаратуру. Это позволит обеспечить всепогодный мониторинг Северного морского пути и расширить номенклатуру контролируемых гелиогеофизических параметров. Кроме того, на нем установлена аппаратура системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ.

Среди малых космических аппаратов, — российский пико-спутник RuVDS, спутник интернета вещей PHI-Demo производства ОАЭ, белорусский наноспутник BSUSat-2 и другие.

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