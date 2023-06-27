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Более 1,7 тыс. очагов стихийных свалок ликвидировали в Астрахани

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На территории Астрахани с начала 2023 года расчистили более 1,7 тыс. очагов несанкционированных свалок. Об этом сообщает городская администрация.

Всего было ликвидировано 1713 очагов общим объемом 5136 т. Из них 1080 очагов располагались на контейнерных площадках, пишет «Астрахань-24».

Уточняется, что работы выполнили сотрудники муниципального предприятия «Чистый город», подведомственного управлению по коммунальному хозяйству и благоустройству.

Ранее 27 июня сообщалось, что на территории Ульяновской области планируют ликвидировать еще девять свалок. Их включат в проект «Генеральная уборка», реализация которого стартует в 2025 году.

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