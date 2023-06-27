ЕС передал Украине дополнительные 500 электрогенераторов на сумму €16 млн

Европейский союз дополнительно передал Украине 500 электрогенераторов из собственных резервов. Об этом во вторник, 27 июня, сообщила Европейская комиссия на своем сайте.

«В рамках нашего экстренного реагирования на катастрофу (прорыв Каховской ГЭС. — Ред.) мы мобилизуем наши стратегические резервы rescEU, размещенные в Польше, для доставки 500 электрогенераторов Украине», — приводит Еврокомиссия заявление комиссара по управлению кризисными ситуациями Янеза Ленарчича.

Генераторы будут использоваться для восстановления критически важной инфраструктуры, в том числе водонасосных и канализационных станций, общая стоимость экстренной помощи составляет €16 млн, уточняется в сообщении.

Теракт на Каховской ГЭС был совершен в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

24 июня временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что почти 60% домовладений в регионе, которые были затоплены в результате разрушения станции, уже освободились от воды.

До этого, 21 июня, глава МЧС Александр Куренков доложил президенту России Владимиру Путину, что 2 тыс. человек были спасены и более 8 тыс. эвакуированы. Куренков добавил, что в 21 пункте временного размещения находятся 1935 человек, им оказывается необходимая помощь, предоставляются питание и предметы первой необходимости.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.