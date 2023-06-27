Аксенов заявил о повреждении железнодорожных путей в Кировоградском районе Крыма

Железнодорожные пути в Кировоградском районе Крыма были повреждены. Об этом во вторник, 27 июня, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

«Пострадавших нет, на месте работают профильные службы. Ремонтные работы ориентировочно займут от четырех до восьми часов», — говорится в сообщении.

По данным министерства транспорта Республики Крым, из-за повреждения железнодорожного полотна из расписания выбились два поезда дальнего следования и две электрички. Так, задерживались поезда дальнего следования № 028А Москва — Симферополь и № 180С Евпатория — Санкт−Петербург. Пассажиров доставляли до пунктов следования силами ГУП РК «Крымтроллейбус» по мультимодальной схеме «поезд — автобус — поезд» на участке пгт. Ленино — станция Владиславовка».

Позднее в ведомстве республики сообщили, что движение было восстановлено.

«Ремонтные работы по восстановлению дорожного полотна заняли около четырех часов», — говорится на сайте ведомства.

Еще об одном повреждении железной дороги в районе Феодосии Аксенов сообщал 21 июня. Пострадавших в результате инцидента не было. В связи с повреждением железнодорожного полотна были отменены две утренние электрички. Позже в этот же день движение было восстановлено.