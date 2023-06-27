Экспертизу построенного в XIX веке дома проведут в Сарапуле

В Сарапуле в Удмуртии проведут строительно-техническую экспертизу дома, который был построен 120 лет назад. Об этом сообщает Udm-info.ru.

Здание на улице Карла Маркса было признано аварийным, но не попало в адресную программу расселения до 2025 года. Таким образом. люди продолжают жить среди обрушающихся фрагментов дома.

Так, места общего пользования находятся в неудовлетворительном состоянии, кладка кирпичного фундамента частично разрушена, ветхие печи. Из-за постоянной сырости на стенах в квартире образовалась плесень, в подвале обвалился потолок и начинает проваливаться пол, пишет ИА «Сусанин» со ссылкой на жильцов.

После первой публикации издания о состоянии дома следователи провели проверку. Но, как утверждают жители, многие неполадки в протокол так и не были занесены. Сейчас назначена строительно-техническая экспертиза здания.

Идет расследование уголовного дела по статье «Халатность».