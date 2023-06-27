Движение поезда Москва — Симферополь восстановили после повреждения путей

Движение поездов в Крыму восстановлено после задержки из-за повреждения путей. Об этом компания «Гранд Сервис Экспресс» сообщает в Telegram-канале во вторник, 27 июня.

«В Крыму восстановлено движение поездов. Все задержанные поезда отправились к месту назначения. Речь идет о поездах: № 27/28 Москва — Симферополь; № 179/180 Санкт-Петербург — Евпатория; № 191/192 Уфа — Симферополь», — говорится в сообщении.

В компании принесли извинения пассажирам за неудобства, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Кировском районе повреждены железнодорожные пути, сообщается на сайте kp.ru.

Советник главы региона Олег Крючков уточнил, что задерживаются два поезда дальнего следования и два местных.