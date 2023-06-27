Нашествие мошек произойдет позже обычного срока в Новосибирской области

Неустойчивые погодные условия не позволили мошкаре вовремя выродиться в Новосибирской области. Нашествие насекомых ожидается в середине июля.

По словам старшего научного сотрудника Института систематики и экологии животных СО РАН, кандидата биологических наук Людмилы Петрожицкой, вид кровососов Simulium maculatum развивается в крупных равнинных реках с размеренным течением и теплой водой. Обычно размножение мошек происходит с третьей декады июня до середины июля. В 2023 году на сроках сказался летний паводок, который принес холодные воды с гор Алтая. Об этом сообщает VN.ru.

Пик численности мошек сместился на середину июля. Петрожицкая напомнила, что мошки кусают людей в связи с необходимостью. Самкам необходима кровь теплокровных существ, чтобы отложить яйца. При этом личинки мошек приносят пользу для водоемов. Они питаются разлагающейся растительностью и очищают воду.

Жителям региона напоминают, что единственным способом защиты от насекомых является правильно подобранная одежда.