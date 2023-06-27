Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млрд рублей за неуплату штрафа

Мировой суд Пресненского района Москвы оштрафовал американскую компанию Google в двойном размере на 4 млрд рублей за неуплату ранее назначенного штрафа. Об этом 27 июня сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на своем сайте.

Компания должна дополнительно заплатить 4 млрд рублей.

В ноябре 2022 года Арбитражный суд Москвы отказал Google в иске, в котором ее представители требовали отменить наложенный штраф в 2 млрд рублей, предъявленный ФАС. В частности, штраф был предъявлен за непрозрачные и необъективные правила блокировки аккаунтов и обращения контента на YouTube.

ФАС России оштрафовала Google на 2 млрд рублей в июле того же года. Наказание за нарушение предусмотрено ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ.

Компания была обязана оплатить штраф в течение двух месяцев после вступления документа в законную силу.

До этого, в мае, Google оспорила решение ФАС, признавшей компанию нарушителем закона из-за непрозрачных правил блокировок на YouTube.