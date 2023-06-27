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Корреспондент «Известий» показал работу российских танкистов в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин во вторник, 27 июня, показал работу российских танкистов в зоне спецоперации.

На кадрах видно, как боевая машина производит выстрел.

По словам журналиста, до получения команды танк находится в закрытом месте. С момента получения команды до выезда проходит порядка трех минут, уточнил он. Сафиулин отметил, что выполнять задание необходимо быстро, так как впереди, как правило, ожидает пехота либо приближаются украинские боевики.

«Стояли на дежурстве, поступила боевая задача выезжать в полпятого утра работать. <…> Как я знаю, был прорыв, попытка прорыва. Мы выезжали, работали по живой силе противника», — рассказал корреспонденту российский военный.

Командир танкового батальона 1-й славянской бригады 1-го армейского корпуса ВС РФ с позывным Валун заявил, что около 10 человек в пешем порядке попытались взять огневую позицию.

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Ранее, 25 июня, корреспондент «Известий» Денис Кулага показал работу российских орудий по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии соприкосновения в зоне проведения СВО. После удара выжившие украинские боевики разбегаются, им вдогонку летят очередные снаряды. И только после полной ликвидации вражеской силы техника уходит в укрытие.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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