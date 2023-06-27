Жителей Карелии предупредили об ухудшении погоды

В Карелии объявлено экстренное предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. В регионе ожидаются ливни.

Непогода ожидается в республике в ближайшие часы. По данным ИА «Карелinform», обильные осадки будут сопровождаться грозами. Скорость ветра увеличится до 15 м/с.

Дожди ожидаются во всех районах Карелии.

Ранее в этот день штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае. До конца суток в регионе ожидаются ливни, град и грозы. Скорость ветра увеличится до 25 м/с.