Жителей сел на Урале оставят без газа на три дня
В Свердловской области жителям двух сел, Бараба и Каменноозерское, отключат газоснабжение на три дня, с 11 по 14 июля. Причина — капитальный ремонт на газораспределительных сетях АО «ГАЗЭКС».
Под отключения попадут девять улиц в селе Бараба и четыре улицы в Каменноозерском, сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на администрацию города Богдановичи, к которому относятся указанные села.
Ранее сообщалось, что на территории Свердловской области планируют отремонтировать более 25 км федеральной трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень. На эти цели власти выделили 1,8 млрд рублей.