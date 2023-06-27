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1 июля на автодроме ADM Raceway пройдут соревнования по кольцевым гонкам

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Фото: пресс служба Classic Touring
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1 июля на автодроме ADM Raceway пройдут главные соревнования страны по кольцевым гонкам на исторических автомобилях — «Classic Touring. Гран-при Авторадио».

На территории автодрома состоится гоночный праздник, который подарит всем гостям отдых, полный незабываемых эмоций и соревновательных страстей.

Classic Touring — международная серия, состоящая из пяти этапов, которая проходит на лучших автодромах страны, где участвуют только исторические автомобили.

«Гран-при Авторадио» — это настоящий праздник для всей семьи. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети. В спортивной программе восемь массовых гонок в четырех зрелищных классах («жигули» и «москвичи», спортпрототипы, иномарки, «волги»).

А также доступ в технический парк участников (паддок), дрифт, гоночное такси, вкусная еда и многое другое. Познакомиться с настоящей автоклассикой еще ближе можно будет во время прогулки по пит-лейн и по стартовой прямой гоночного трека во время предстартовой процедуры.

Увлекательная борьба на трассе и легендарные исторические автомобили — эмоции, по которым мы все так скучали! Гарантируем: «Classic Touring. Гран-при Авторадио» запомнится вам надолго!

Начало мероприятия — 1 июля в 10:00 (суббота).

Детям до 7 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.

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