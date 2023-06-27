Около 30 воспитанников детсадов в Ревде заразились норовирусом

Массовая вспышка норовируса зафиксирована в детских садах Ревды Свердловской области. Опасную инфекцию нашли порядка у 30 детей.

Так, в детском саду № 50 выявили 20 заболевших, в детском саду № 17 — четыре случая, в детсаду № 34 — три, рассказали «ТагилСити.Ру» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Ведомство провело проверку дошкольных учреждений и организаторов питания. Специалисты взяли пробы сырья и готовой продукции, а также воды, смывов и дезинфицирующих средств. О результатах проверки пока информации нет.

Сообщается, что в детских садах Ревды усилят контроль за качественным проведением утреннего фильтра, уборками, соблюдением личной гигиены детьми и сотрудниками.

Специалисты также обследовали сотрудников детских садов. Тех, у кого в биоматериале обнаружили норовирус 2-го генотипа, отстранили от работы. Группы, в которых выявили зараженных детей, закрыли на карантин.

Ранее, 21 июня, сообщалось, что в Ревде у трех воспитанников детского сада нашли кишечную палочку. Они были госпитализированы.