Жительница Липецка получила ожоги средством для мытья посуды

В Липецке госпитализирована 85-летняя женщина, которая получила ожоги рук. Пенсионерка воспользовалась хлорсодержащим средством при мытье посуды.

По данным GOROD48, пострадавшая пыталась заниматься самолечением. Через несколько дней после получения ожогов на руках началось сильное воспаление. Пенсионерка обратилась в больницу и была госпитализирована. Заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы № 3 Илья Копылов уточнил, что у женщины диагностировали химические ожоги второй и третьей степеней.

Кроме того, 70-летняя женщина поступила в больницу с ожогом рук третьей степени. Пенсионерка спускалась в подвал и прикоснулась к горящей лампочке. Потерпевшая также пыталась заниматься самолечением, что привело к воспалению.

В подмосковных Химках женщина получила химический ожог глаз во время наращивания ресниц. Врачи выявили поражение конъюнктивы обоих глаз первой степени.