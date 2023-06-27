Трупы медвежат обнаружили на свалке в Красноярском крае

Трупы двух медвежат обнаружили на свалке в поселке Мотыгино Красноярского края. О неприятной находке на выходных сообщили местные жители, передает канал «ЧП 124».

Перед произошедшим в поселке были слышны выстрелы, пишет ИА KrasnoyarskMedia. Предположительно, к убийству диких зверей могут быть причастны браконьеры.

В правоохранительных органах отметили, что в полицию заявлений по данному факту не поступало. В настоящее время организована проверка.

Ранее, 13 июня, сообщалось, что в Алтайском крае спасли двухмесячного медвежонка, который не мог передвигаться самостоятельно из-за травмы лапы. Раненое животное обнаружили инспекторы по охотничьему надзору.