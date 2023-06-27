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Две тысячи кустов дикой конопли уничтожили в ЕАО

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Около 2 тыс. кустов дикорастущей конопли уничтожили в двух селах Ленинского района Еврейской автономной области. Об этом сообщает во вторник, 27 июня, ИА EAOMedia со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

В ликвидации дурман-травы принимали участие сотрудники областного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД, работники администрации Дежневского сельского поселения, а также военнослужащие. Очаги произрастания растения они убирали при помощи гербицидов и газонокосилок.

Так, в районе села Новое специалистам удалось уничтожить 1,8 тыс. кустов конопли весом более 130 кг га площади 2 га. Еще более 100 кустов общей массой 15 кг убрали в окрестностях села Квашнино.

В полиции также напомнили, что владельцы земельных участков несут личную ответственность за непринятие мер по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли. За нарушение предусмотрена административная ответственность по ст. 10.5 КоАП РФ. Операция «Мак-2023»‎ в ЕАО продлится до конца октября.

В начале мая юрист напомнил, что в России запрещено без лицензии высаживать на дачных участках мак и коноплю, так как эти растения могут использоваться в качестве сырья для изготовления наркотических средств.

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