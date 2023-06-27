Очаг кори выявили в многоквартирном доме в Оренбурге

Жителя с подозрением на корь выявили в многоквартирном доме в Оренбурге. Исследования проводятся в здании на улице Туркестанской. Для постановки точного диагноза необходимо время, заявили 56orb.ru в региональном управлении Роспотребнадзора.

Одновременно с этим санитарные власти проводят необходимые по регламенту профилактические мероприятия. Из-за того, что корь передается воздушно-капельным путем, «под ударом» могут оказаться и соседи заболевшего. Сейчас медики проверяют информацию о прививках у всех жителей подъезда.

Жители дома накануне увидели на двери одного из подъездов объявление об очаге кори. В этом объявлении жильцов просили в срочном порядке предоставить в поликлинику данные о прививках.

Урал56.Ру уточняет, что в марте в Оренбуржье зафиксировали шесть случаев кори. Заболевшие друг с другом связаны не были. Тогда же медики определили круг контактных лиц. Тем, у кого не было прививки от кори, провели иммунизацию.

Ранее, 19 июня, Александр Семенов, доктор биологических наук, директор Федерального научно-исследовательского института вирусных инфекций «Виром» Роспотребнадзора, заявил, что зафиксированные в последние месяцы в нескольких российских регионах случаи заболевания корью связаны с общим ослаблением коллективного иммунитета населения в период пандемии COVID-19.