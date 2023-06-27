Азиатскую чуму выявили у домашних птиц в Усть-Илимске

Особо опасную карантинную инфекцию — болезнь Ньюкасла птиц — выявили в личном подсобном хозяйстве в Усть-Илимске. Эту болезнь также называют азиатской чумой или псевдочумой, сообщает во вторник, 27 июня, пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В ходе эпизоотологического обследования сотрудники ведомства установили, что источником заболевания стали инкубационные яйца цыплят-бройлеров. Их купили через группу птицеводов Усть-Илимска в соцсетях без оформления ветеринарных сопроводительных документов.

По информации ИА IrkutskMedia, служба ветеринарии установила ограничительные мероприятия. Владельцу домашней птицы объявили предостережение о том, что требования федерального закона нарушать недопустимо.

Ранее, 23 июня, сообщалось, что жители Амурской области, у которых изъяли домашних птиц в связи с распространением птичьего гриппа, получат компенсации за поголовье. Ущерб оценили в 267 тыс. рублей. Компенсация за каждую птицу составляет около 510 рублей.