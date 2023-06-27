Работающий на спирте двигатель для космических аппаратов собрали в Омске

Ученые ОмГТУ создали двигатели для малых космических аппаратов, которые работают на спирто-водяной смеси. Теперь специалисты могут разработать орбитальные спутники с высокой маневренностью.

Вес двигателя — от 1 до 500 кг. Его будут использовать для космического мониторинга и дистанционного зондирования планеты. ИА «Город55» уточняет, что сейчас в качестве топлива для подобного двигателя используют изобутан или фреоны, которые являются газами, вредными для человека. Нынешняя разработка для людей полностью безопасна.

По словам старшего преподавателя кафедры авиа- и ракетостроения ОмГТУ Антона Лукьянчика, которые приводит ИА «ОМСКРЕГИОН», из топливного бака в элементы автоматики попадает спирто-водяная смесь, а потом попадает в микродвигатель. При подаче напряжения он разогревается, топливо испаряется, пар перегревается и создает силу тяги.

Первые испытания запланированы в конце 2023 года. Их проведут в вакуумной камере.

