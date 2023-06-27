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В Москве квартиры с террасами оказались на 12% дороже обычного жилья

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Треть квартир с террасами в столице продается в новостройках бизнес-класса. Такие лоты в среднем на 12% дороже обычных предложений в этом сегменте, сообщили «Известиям» аналитики «Метриум» и October Group 27 июня.

«Наличие террасы в среднем добавляет 12% к стоимости квартиры. Средняя цена лотов с террасами на высокобюджетном рынке Москвы сегодня — 937 тыс. рублей за 1 кв. м. При этом в бизнес-классе данные лоты выставлены на продажу за 515 тыс. рублей за 1 кв. м, в премиум-сегменте — за 750 тыс. рублей за 1 кв. м. В классе де-люкс цена доходит до 2,5 млн рублей за 1 кв. м», — рассказали эксперты.

По данным экспертов, на рынке недвижимости столицы на начало июня в продаже представлено 506 квартир с террасами в 67 проектах. По информации компании «Метриум», 27% из них — 137 квартир — приходится на дома бизнес-класса. И 30% (43 лота) в этом сегменте расположено на западе столицы.

«Квартиры с террасами на первичном рынке Москвы чаще всего встречаются в проектах бизнес-класса. Общий объем предложения в сегменте составляет 189 лотов в 22 проектах. Особенно много подобных квартир и апартаментов сосредоточено на юге и западе Москвы, в том числе в Раменках», — сказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Также он отметил, что это связано с обилием зеленых зон в данных локациях, делающим актуальнее проектирование террас. Видовые лоты с приватным рекреационным пространством на открытом воздухе привлекательны как для конечных покупателей, так и для инвесторов, ведь популярность жилья такого формата не ослабевает с периода пандемии, сказал эксперт.

«Исторически в Раменках сложилась очень плотная застройка, поэтому создание озеленения и инфраструктуры стало для нас актуальным вызовом. Комфортные зоны отдыха во внутреннем дворе-патио и на эксплуатируемой кровле мы решили дополнить видовыми террасами в 36 квартирах», — рассказал коммерческий директор October Group Юрий Коган.

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Ранее, 21 июня, в консалтинговой компании NF Group сообщили «Известиям», что в течение первых шести месяцев 2023 года в новостройках столицы класса премиум и де-люкс было выставлено на продажу более 2100 квартир и апартаментов. Там подчеркнули, что наблюдается существенный прирост этого показателя (+16% за полугодие и +36% за год). Кроме того, аналитики уточнили, что во II квартале фиксируется умеренное оживление первичного рынка элитной жилой недвижимости Москвы.

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