Песков отказался комментировать информацию о контактах РФ и США на выходных

В Кремле не стали комментировать информацию о контактах России и США на выходных. Журналисты 27 июня спросили об этом пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков.

«Мне нечего сказать», — ответил он.

Представитель Кремля отметил, что, как правило, объявления о зарубежных визитах осуществляются по взаимной договоренности сторон.

«Когда такая готовность будет, мы вам сообщим», — заверил Песков журналистов.

Ранее, 26 июня, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге назвал контакты администрации США с Россией в выходные хорошими. Он подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает на сохранение такого взаимодействия.

Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что 24 июня представители страны контактировали с властями РФ на разных уровнях. В ходе контактов Белый дом напоминал Москве в том числе об обязательстве обеспечить безопасность американских дипломатов.

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что американский посол Линн Трейси во время событий 24 июня заявила российским представителям о том, что Вашингтон не имеет отношения к мятежу.

24 июня президент России Владимир Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела о вооруженном мятеже ЧВК «Вагнер». Было установлено, что его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления.