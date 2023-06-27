Фальшивую купюру обнаружили в банке в Пскове

Фальшивую купюру номиналом 5000 рублей обнаружили в финансовом учреждении в Пскове. Об этом сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на региональное управление МВД.

Специалисты отмечают, что банкнота поступила из торговой организации в Острове. Полиция проводит проверку по факту появления подделки, уточняет Псковское агентство информации.

В правоохранительных органах напоминают, что следует соблюдать осторожность при обращении с наличными деньгами. Продавцам рекомендовано проверять купюры на несколько признаков, а также пользоваться специальным оборудованием. При выявлении подделки не следует ее сбывать, за это предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2023 года в Калужской области в пять раз сократился оборот фальшивых купюр. Выявлено 15 банкнот с признаками подделки.