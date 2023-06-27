Песков назвал высоким уровень консолидации общества вокруг президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 27 июня, в ходе брифинга назвал высоким уровень консолидации общества: политических партий, военных, гражданских и религиозных деятелей вокруг президента РФ Владимира Путина.

Последние события лишь подтвердили это, отметил пресс-секретарь главы государства.

«Эти события именно продемонстрировали, насколько консолидировано общество вокруг президента», — подчеркнул Песков в беседе с журналистами.

27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела о вооруженном мятеже ЧВК «Вагнер». Было установлено, что его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления.

Днем ранее во время своего обращения к россиянам 26 июня Путин выразил благодарность сотрудникам ЧВК «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение — не пошли на братоубийственное кровопролитие. Российский лидер напомнил, что они могут заключить контракт с Минобороны России или другими силовыми органами, вернуться к родным и близким домой или же остаться в Белоруссии.

24 июня спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко указала на полную поддержку Путина и необходимость консолидации всего общества, в том числе глав регионов страны. Она подчеркнула, что сила такой огромной, многонациональной страны, как Россия, — в единстве и исторической нетерпимости к предательству и провокаторству.

В тот же день Путин обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) России и иные госорганы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся в настоящее время в Москве, Московской области и ряде других регионов страны.