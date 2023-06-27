Памятную медаль разработали к 50-летию БАМа

Памятную медаль «50 лет Байкало-Амурской магистрали» разработали к юбилею завершения строительства БАМа. Об этом во вторник, 278 июня, сообщает ИА PriamurMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства во вторник.

Награда представляет собой звезду с лучами золотистого цвета, в центре которой расположен движущийся по железной дороге поезд на фоне гор и тайги. Композицию завершает надпись «Стройка века». Само изображение обрамлено кольцом с надписью «Байкало-Амурская магистраль», «1974» и «2024» между ними — две лавровые ветви.

Награду планируют вручить жителям Амурской области, принимавшим участие в строительстве магистрали. Также ее дадут специалистам, которые внесли значительный вклад в ее работу и развитие.

В регионе уже готовятся к празднованию юбилея БАМа, отмечает Амурская служба новостей. Так, в столице БАМа Тынде и притрассовых поселках восстанавливают дороги, ведется ремонт социальных и культурных объектов.

Байкало-Амурская магистраль — это железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, наряду с Транссибирской магистралью является вторым магистральным железнодорожным выходом России к Тихому океану. Соединяет города Тайшет (Иркутская область) и Советская Гавань (Хабаровский край).