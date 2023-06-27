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Песков указал на усилия Путина по стабилизации ситуации в стране

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Президент России Владимир Путин дал высокую оценку помощи со стороны белорусского коллеги Александра Лукашенко, но важны усилия главы государства по стабилизации ситуации в стране. Об этом 27 июня заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Главное — это усилия Путина, его воля не допустить худшее развитие событий», — подчеркнул пресс-секретарь, отвечая на вопрос журналистов 27 июня.

Песков также указал на проделанную огромную работу целым рядом лиц во избежание наихудшего сценария.

24 июня Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

Позднее стало известно, что Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

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Позже, 26 июня, российский лидер в ходе обращения к россиянам поблагодарил всех тех, кто встал на пути у мятежников, а также выразил признательность Лукашенко, добавив при этом, что именно патриотический настрой россиян, консолидация всего российского общества сыграли в тревожные дни решающую роль.

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