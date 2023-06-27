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Кремлю не известно о якобы переговорах по Украине в июле

Песков: Кремлю не известно о переговорах по Украине, которые якобы пройдут в июле
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Фото: РИА Новости/БелТА
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Кремлю ничего не известно о переговорах по урегулированию конфликта на Украине, которые якобы могут состояться в июле. Об этом во вторник, 27 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать появившуюся информацию о том, что в Копенгагене 24 июня «в условиях строжайшей секретности» состоялась международная встреча по Украине. По итогам консультаций телеканал ARD 25 июня сообщил, что официальные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут быть организованы уже в июле текущего года.

«Кремлю об этом ничего не известно, и, наверное, нужно в канал ARD обращаться за дополнительной информацией», — сказал он журналистам.

Песков считает, что даже при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко никаких предпосылок для переговоров по Украине не усматривается. По его словам, это абсолютно исключается и Киевом, и коллективным Западом.

«Александр Григорьевич Лукашенко является главой братской нам Белоруссии и является государственным деятелем весьма опытным, мудрым, закаленным в различных боях, с которым у президента [РФ Владимира] Путина очень хорошие, не просто союзнические, но и дружеские отношения, давние», — добавил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что координация лидеров происходит практически на ежедневной основе, особенно когда элемент безопасности выходит на первый план.

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Ранее, 25 июня, телеканал ARD рассказал, что международная встреча по Украине в Копенгагене проводилась по инициативе Киева, целью было заручиться поддержкой стран БРИКС, которые придерживаются нейтральной позиции.

В тот же день в совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) допустили участие Лукашенко в переговорах по урегулированию украинского конфликта.

13 июня Путин во время встречи с военными корреспондентами подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине и решение этих проблем находится в руках Запада. Он напомнил, что в ходе переговоров России и Украины в Стамбуле уже был готов документ, однако его потом «просто выбросили».

В Стамбуле 29 марта прошлого года состоялся последний раунд переговоров между Россией и Украиной. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛДНР.

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