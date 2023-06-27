Ортодонт рассказала о связи неправильного прикуса с нарушением осанки

Неправильный прикус может быть причиной нарушения осанки. Об этом во вторник, 27 июня, рассказала «Газете.Ru» врач-ортодонт, гнатолог научно-клинического центра «Еврокаппа» Ольга Лебедева.

Как указала эксперт, первое, от чего страдают люди с неровными зубами, — это стоматологические проблемы. По ее словам, из-за неравномерного распределения жевательной нагрузки быстро стирается зубная эмаль. Кроме того, сложности в поддержании гигиены способствуют возникновению множественного кариеса. Ускоренное разрушение коронок приводит к ранней потере собственных зубов.

Помимо этого в случае неправильного прикуса нарушается работа височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), что в свою очередь может вызывать боли, щелчки при открывании рта и скрежет зубов. Человек из-за дисфункции ВНЧС может испытывать частые головные боли

Беспокоить может в том числе и нарушение осанки.

«Асимметричное расположение челюстей относительно позвоночника приводит к нестабильности в шейном отделе, поэтому возникают нарушения осанки. Многие люди страдают от головокружений и снижения интеллектуальных функций, поскольку в области шеи пережимаются артерии, которые кровоснабжают головной мозг», — сказала Лебедева.

Врач обратила внимание, что неправильный прикус затрудняет пережевывание пищи, что может вызывать проблемы с желудком и кишечником. Отмечается, что это также чревато нарушением дыхания, неврозами и возникновением депрессии из-за внешности.

Неправильный прикус также приводит к преждевременному старению, подчеркнула Лебедева. При асимметричной позиции челюстей мышцы вместе с кожей начинают смещаться вниз, кожа в области щек провисает.

Ранее, 26 июня, врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент» Диана Левчук призвала не игнорировать нарушения прикуса: из-за нехватки места зубы могут смещаться, прижиматься друг к другу. В таких условиях поддерживать их чистоту становится крайне тяжело, а порой и вовсе невозможно. Всё это в совокупности может спровоцировать разрушение и выпадение зубов.