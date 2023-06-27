Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млрд рублей за неуплату штрафа
Мир
В возрасте 94 лет умер сыгравший в «Титанике» актер Лью Палтер
Мир
Politico узнала о начале подготовки Данией украинских пилотов F-16
Армия
Путин заявил об особой роли военнослужащих МО РФ в подавлении мятежа
Общество
Память погибших 24 июня почтили минутой молчания
Армия
Золотов сообщил о возможности получения танков Росгвардией
Экономика
Мишустин заявил о становлении бюджета России более устойчивым
Мир
Свыше 1,4 тыс. названий населенных пунктов «дерусифицируют» на Украине
Мир
Премьер-министр Венгрии признал безрезультатность санкций против России
Мир
Путин сообщил о потере Киевом 259 танков с начала контрнаступления
Общество
Топ-менеджера итальянской компании задержали в Москве с наркотиками
Мир
Rheinmetall поставит Украине 14 танков Leopard 2 в 2024 году
Армия
ВС РФ уничтожили узел связи 110-й мехбригады ВСУ в районе Авдеевки

В Киеве заявили о желании начать переговоры по интеграции с ЕС до конца года

0
Фото: REUTERS/Yves Herman
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина рассчитывает начать переговоры с Евросоюзом об интеграции до конца 2023 года. Об этом 27 июня заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква по итогам телефонного разговора с советником по вопросам национальной безопасности главы правительства Испании Эммой Апариси.

«Есть все предпосылки, чтобы миссия Испании по председательству в Совете Европейского союза во второй половине 2023 года стала исторической. Рассчитываем, что поддержка и лидерство Испании на Европейском континенте, подкрепленные успехами Украины по приближению к ЕС, отметятся приглашением Украины к переговорам с Евросоюзом в конце текущего года», — приводит его слова пресс-служба.

Стороны обменялись мнениями относительно контактов между лидерами Испании и Украины в ближайшей перспективе.

Дома не лучше: что кроме Украины обсудили на саммите ЕС
И смогут ли страны объединения преодолеть возникшие разногласия

Ранее, 25 июня, вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что республика сделает всё, чтобы Украина стала членом Евросоюза, однако киевские власти для этого должны провести соответствующие реформы, чтобы страна соответствовала правилам сообщества.

До этого, 23 июня, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил, что для Украины нет коротких путей вступления в Евросоюз. В ходе выступления на Европейском форуме Вахау в Австрии глава МИД Чехии отметил, что Украине еще многое предстоит сделать. Министр также указал, что Киев готов провести необходимые преобразования.

22 июня еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий сообщил, что украинским властям требуется включить в состав Конституционного суда представителей международного сообщества для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

В этот же день политик заявил, что Киев уже выполнил два условия по реформе судебной системы и законодательству о свободе СМИ для вступления в ЕС, параллельно продолжая развивать остальные пять пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Власти Украины в апреле того же года передали в Евросоюз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление, а в июне Европейский совет согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов.

В декабре 2022-го Верховная рада приняла все законопроекты, которые необходимы для выполнения рекомендаций Еврокомиссии для вступления страны в ЕС.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023