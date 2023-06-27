В Киеве заявили о желании начать переговоры по интеграции с ЕС до конца года

Украина рассчитывает начать переговоры с Евросоюзом об интеграции до конца 2023 года. Об этом 27 июня заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква по итогам телефонного разговора с советником по вопросам национальной безопасности главы правительства Испании Эммой Апариси.

«Есть все предпосылки, чтобы миссия Испании по председательству в Совете Европейского союза во второй половине 2023 года стала исторической. Рассчитываем, что поддержка и лидерство Испании на Европейском континенте, подкрепленные успехами Украины по приближению к ЕС, отметятся приглашением Украины к переговорам с Евросоюзом в конце текущего года», — приводит его слова пресс-служба.

Стороны обменялись мнениями относительно контактов между лидерами Испании и Украины в ближайшей перспективе.

Ранее, 25 июня, вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что республика сделает всё, чтобы Украина стала членом Евросоюза, однако киевские власти для этого должны провести соответствующие реформы, чтобы страна соответствовала правилам сообщества.

До этого, 23 июня, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил, что для Украины нет коротких путей вступления в Евросоюз. В ходе выступления на Европейском форуме Вахау в Австрии глава МИД Чехии отметил, что Украине еще многое предстоит сделать. Министр также указал, что Киев готов провести необходимые преобразования.

22 июня еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий сообщил, что украинским властям требуется включить в состав Конституционного суда представителей международного сообщества для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

В этот же день политик заявил, что Киев уже выполнил два условия по реформе судебной системы и законодательству о свободе СМИ для вступления в ЕС, параллельно продолжая развивать остальные пять пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Власти Украины в апреле того же года передали в Евросоюз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление, а в июне Европейский совет согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов.

В декабре 2022-го Верховная рада приняла все законопроекты, которые необходимы для выполнения рекомендаций Еврокомиссии для вступления страны в ЕС.