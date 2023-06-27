В возрасте 94 лет умер сыгравший в «Титанике» актер Лью Палтер

Американский актер Лью Палтер, сыгравший в «Титанике» Джеймса Кэмерона, умер в возрасте 94 лет 21 мая 2023 года. Об этом написал журнал The Hollywood Reporter 26 июня со ссылкой на дочь актера Кэтрин Палтер.

«Уроженец Нью-Йорка играл одного из судей Верховного суда в «Первом понедельнике октября» (1981) с Уолтером Маттау, Джилл Клейбург и Барнардом Хьюзом в главных ролях, а также надевал мантию для съемок в фильмах «Летающая монахиня» , «Блюз Хилл-стрит» и «Закон Лос-Анджелеса», — говорится в публикации.

Палтер скончался в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стал рак.

В «Титанике» Палтер предстал в роли Исидора Штрауса, а его жену сыграла Эльза Рэйвен. Их последняя сцена была снята в каюте, которую заливает ледяная вода, супруги обнимаются на кровати, в то время как музыканты играют гимн «Ближе, мой Бог, к Тебе».

Лью Палтер родился 3 ноября 1928 года в Нью-Йорке.

Он получил степень доктора философии в области театра в Северо-Западном университете, выступал и руководил летними театральными постановками, был преподавателем театрального факультета Калифорнийской школы искусств.

На экране актера начали показывать в 1967 году, его путь в большом кино начался с телесериала «Беги за свою жизнь».