Топ-менеджер одного из российских банков найден мертвым в лесу в Москве. Об этом 27 июня сообщил источник «Известий».

Супруга мужчины 26 июня получила с его телефона сообщение с геолокацией. Она попыталась дозвониться до мужа, но не смогла.

После этого женщина обратилась в полицию. На месте в деревне Троице-Лыково, которое было указано в сообщении, нашли тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Рядом лежало его охотничье ружье.

Тело отправили в морг. По данному факту проводится проверка.

В этот день «Известия» сообщили об обнаружении сгоревших останков человека в лесу возле города Сертолово Ленинградской области. Местный житель, выгуливающий собаку, нашел тлеющий полиэтиленовый пакет. Он попытался его потушить и обнаружил человеческие останки.