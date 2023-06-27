Участок трассы длиной 4,4 км отремонтируют в Татарстане

Участок трассы Чистополь — Аксубаево — Нурлат отремонтируют в Татарстане. Стоимость работ составляет 23 млн рублей.

По данным InKazan.ru, ремонт ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на участке трассы с 41,6-го км по 46-й км в Аксубаевском районе. Дорога соответствует III технической категории. Рабочие уложат выравнивающий слой из черного щебня и асфальтобетонной смеси. Кроме того, будет уложен верхний слой асфальта на площади почти 34 тыс. кв. м.

В рамках ремонта будут укреплены щебнем обочины и нанесена разметка. Дорожники уже завершили работу по укладке выравнивающих слоев, пишет ИА «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что в Брянской области завершают ремонт участков дороги Брянск — Новозыбков — Погар в Погарском и Почепском районах. Общая площадь ремонта составляет 4,6 км.